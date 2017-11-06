持中國護照遊俄遭除戶 領隊：沒想到是惡夢的開始

2017-11-06 16:54

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市顏姓男領隊上月率20人旅遊團去中國東北及俄羅斯海參崴旅遊，旅行社讓團員持一次性中華人民共和國護照入境俄國，顏男還在臉書秀出中國護照，事後可能被人檢舉，不僅被除戶，連台灣護照都註銷。清水戶政所指出，接獲移民署通知註銷顏男的身分證及戶口名簿戶籍文件，已發函通知顏男前來戶政單位辦理繳回及註銷戶籍，會全力協助他恢復戶籍。

台中市清水區GO出發旅行社主要是銷售東南亞與日韓團體行程，首度規劃中國東北、海參崴5日遊，招攬客人後，交由可樂旅遊操作，一行人由該公司29歲顏男帶團，10月4日從桃園飛至長春，隔日入境俄國旅遊。顏男指出，公司首次辦俄國團，入境俄國前，自己跟團員每人都拿到一本一次性出入境效期3個月的中國護照，覺得很新鮮，詎料，卻是惡夢的開始。

顏男因在臉書公開俄國出遊影片與中國護照，疑似遭人檢舉，清水戶政所秘書陳秀珍說，上月接到移民署通知註銷顏男的身分證及戶口名簿戶籍後，立即發函通知顏男在本月10日前辦理繳回及註銷戶籍。

持中國護照免俄簽省3千 卻慘變人球

顏男說，2日收到戶政所公文，以為是遇到詐騙，去戶政所之後，也是一頭霧水，但確定現在自己失去台灣身分證、戶籍跟護照，變成「人球」。

GO出發旅行社指出，顏男原本上周要帶團去泰國，現在也無法帶團，由於單純俄簽費用約台幣4000餘元，程序繁瑣，若是辦一次性中國護照只要人民幣160元，省了3000多元。

顏男說，外交部、海基會皆有協助，是希望他透過委託人去中國認證，但萬一中方不承認委託人，恐白忙一場。希望自己能儘快恢戶國籍跟身分，才能拿到台灣護照帶團。

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