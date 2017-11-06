持中國護照赴俄卻被註銷台灣護照 外交部回應了！

2017-11-06 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕台中有名顏姓男子，日前跟團赴俄觀光，返台卻被查出持有「中國護照」，因此被除戶、註銷台灣護照。對此，外交部今證實，確實接獲戶政通知此事，強調未來內政部若同意恢復顏男身分，即可再度持有我國護照。

《聯合報》報導，外交部1日接到內政部、中市清水區戶政事務所告知，顏男因持有中國護照，依據兩岸條例身分單一性，以及護照條例第25條規定，廢止、註銷其在台戶籍與護照。

不過，外交部也指出，顏男未來若經內政部同意，回復他的在台身份，就能依法再度持有我國護照，屆時領事事務局也會協助顏男辦理。