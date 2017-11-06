軍方推立法維護演習及營區安全 違者依法按次開罰

國防部已擬具「軍事演習訓練與營區安全勤務條例草案」，希望以訂立法律，嚇止不肖人士行為。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-06 16:22

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方近年來無論是在軍事演習或是營區安全維護上，都曾面臨無人機侵入情蒐或是有心人士刻意挑釁衛哨等不當行為，嚴重影響演習及營區安全，國防部已擬具「軍事演習訓練與營區安全勤務條例草案」，希望以訂立法律，嚇止不肖人士行為。

國防部官員今天指出，基於軍方相關規定的法律位階不足，導致各項涉及人民權益的事項，無法符合法律保留原則，不利於國防軍事任務遂行，軍方決定推動立法，要對違法行為產生具體的嚇阻效果。

軍方官員指出，基於維護軍事演習、訓練與營區安全，確保國防軍事任務遂行，並保障人民權益，就相關勤務規範、主管機關、衛哨配置、安全管制、禁止、限制事項、應變處置（含武器使用時機、程序、方式）、補償措施及違反禁止、限制事項之罰則等事項，國防部認為具有立法的必要性及特殊性。

國防部說，在「軍事演習訓練與營區安全勤務條例草案」獲得通過正式立法後，舉凡營區遭不當侵入，營區衛哨遭挑釁甚至是傷害其生命，以及有心人士以空拍機、無人機侵入營區，或是干擾、情蒐演習動態時，都將有法可以嚇阻，有法進行處罰。衛哨人員在必要時可以使用器械或是武器。

「軍事演習訓練與營區安全勤務條例草案」共計有21條條文，相關條文規定，軍事演習、訓練區域與軍事營區周邊100公尺範圍內，禁止進行足以危害軍事安全之集會或遊行。遙控無人機、飛行傘、輕航機或其他可操控飛行物體，非經軍事機關許可，不得飛越軍事演習、訓練區域及軍事營區上空。

條例草案也訂有罰則，對違反規定進行集會或遊行，經命其解散而拒不解散者，處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。操作遙控無人機、飛行傘或其他飛行物體，飛越軍事演習、訓練區域及軍事營區上空者，處新台幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並得按次處罰，並且沒收其器物。