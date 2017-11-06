出席鄉代會改坐塑膠椅 南澳公所官員傻眼

南澳鄉代表會會議室官員席座椅，因久未更換，代表會改用紅色塑膠椅替代。（李元亮提供）

2017-11-06 16:44

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南澳鄉代表會今早召開臨時會，但官員席的辦公椅，卻被臨時換成紅色塑膠椅，公所主管入內後頓時傻眼，不敢入座，鄉長薛秋花會後在臉書貼文批評，質疑代表會此舉「是要我們罰站嗎？」、「這不是羞辱人」；但鄉代會主席李元亮受訪時喊冤，指代表會椅子破爛不堪，公所也未編預算替換，才改租借紅色塑膠椅代替。

南澳鄉代會今召開第20屆第14次臨時會，9點40分開會時間一到，公所一級主管魚貫進入代表會準備接受備詢，但入內時，卻驚見原有辦公椅全部消失，改由紅色塑膠椅替代。

薛秋花見狀當面向代表會主席李元亮抗議，盼代表會給予出席公職尊重，改回原有座椅，但抗議數分鐘，未獲李完整回復，薛不滿代表會這類羞辱公職做法，率眾離席，臨時會不到10分鐘草草結束。

薛秋花受訪時不滿地說，公所是行政機關，代表會則是監督公所，沒有大小之分，旨在服務人民，但為何鄉公所一級主管基於職責出席臨時會，卻得遭受這般「羞辱人」的對待。

不過，李元亮受訪時解釋，因為會議室座椅已經20幾年未換，代表會先前曾發文給公所，請他們編列經費做汰換，未料公所未編也未回復，才將原有座椅撤走，改用紅色塑膠椅替代，並不是代表會不給公所人員椅子坐，「我們沒有這麼惡質」。