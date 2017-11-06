中選會人事案 最快10日出爐

2017-11-06 14:48

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政、司法及法制委員聯席會，今處理中選會新任委員人事同意權行使案，由於國民黨團立委們持續質疑中選會主委被提名人陳英鈐等人政黨背景，最後經表決決議本案不經朝野協商，將送院會處理，預計最快本週五（10）將進行投票，選出中選會新任人選。

立法院內政、司法及法制委員今召開聯席會，由民進黨立委賴瑞隆擔任主席，繼續審查中選會新任委員人事同意權案，6人名單分別為陳英鈐為委員並為主任委員、陳朝建為委員並為副主任委員、周志宏、蔡佳泓、許惠峰及林瓊珠為委員，行政院秘書長卓榮泰也列席備詢、報告。

發言過程中，國民黨團立委曾銘宗、王育敏、黃昭順、林麗蟬、林為洲、王育敏等人，輪番指出陳英鈐過去曾多次參與民進黨邀請之公聽會，質疑其具民進黨背景，擔憂未來若擔任中選會主委，恐不中立，因此表達反對

民進黨團立委葉宜津、張宏陸、洪宗熠、李俊俋等多人，則反駁表示，國民黨執政時期，中選會委員中也有三人為國民黨籍，且本次名單符合「中選會組織法」中，同政黨委員不得超過總席次1/3的規定。

在所有到場立委完成登記發言後，由於朝野立委對人事案無法達成共識，主席賴瑞隆裁示進行清點人數、表決是否同意此人事案，最後以贊成九位；反對五位通過。

由於國民黨立委持續表達有異議，並主張應送院會進行朝野協商；民進黨立委反駁人事案只有是、否兩個選項，毋須送院會朝野協商，而林為洲、王育敏等人，則反駁過去監委人事就有送交協商的前例。

最後，賴瑞隆裁示該人事案是否送院會協商進行表決，由贊成五票、反對十一票，決議將中選會人事同意權行使案，送交立法院院會處理。

賴瑞隆會後受訪表示，本案將送交院會盡速處理，原因是原中選會委員任期已經結束，新任委員應於11月4日就任，因立法期程拖延，盼能加速進行排進院會議程，讓立委們行使同意權，完成法律程序。

賴瑞隆表示，本案毋須經過協商，它是一個是或否非常明確的，應將之交給院會，讓立委行使法定職權，投下贊成或反對票，最快在本週五或下週二行使人事同意權。