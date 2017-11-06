幫鄭文燦合成「燦仙圖」 議員盼燦哥「讓桃園起飛」

2017-11-06 14:40

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市議員林政賢今天質詢時出花招，幫市長鄭文燦合成「燦仙圖」，說自己今天是到議會向「文燦大仙」許願，希望他「大顯神威，讓桃園起飛」，惹得在場人士忍不住大笑，鄭文燦略顯尷尬笑說：「年輕人都叫我燦哥，沒有叫我燦仙啦！」

林政賢說，他其中一個「願望」是「亞洲･矽谷」不要變「死谷」，鄭文燦立刻回應說：「願望要講好的，是美好的祝福，不是詛咒！」林政賢指出，台中中科有「智慧型機器人自造者基地」、台南沙崙科學城預計108年完工、工研院已進駐，眼看其他縣市的產業推動計畫前景看好，桃園卻原地踏步，未見具體內容，建議市府定位發展龍頭產業，並提供包括社會住宅、新創基金等誘因網羅人才進駐。

鄭文燦表示，智慧機械製造是台中的強項，物聯網（IoT）產業聚落以桃園較多，物聯網是發展中的產業，市府會配合中央產業計畫一起推動，如安東青年創業中心與微軟公司合作，發展AR、VR、MR技術，市府10月出也與HPE慧宇科技、中央大學簽署「智慧城市物聯網與人工智慧產官學聯盟合作備忘錄」，落實智慧城市願景，會帶著堅定信念往前走。

另外，林政賢也質詢桃園航空城計畫、捷運綠線、桃園鐵路地下化及桃林鐵路活化共四大建設的進度，質疑鄭文燦任內是否會「四大皆空」？他說，過去推動的「鐵路高架化」，至今已停工1200天，鐵路地下化進度也不知何時才能動工。

鄭文燦表示，他上任前鐵路高架化就已停工，鐵路地下化屬「前瞻基礎建設計畫」，會延宕也是因為反對黨在立法院杯葛，但目前已經定案，「前瞻基礎建設特別條例」及「前瞻基礎建設特別預算」皆已在立法院通過，目前已定案；桃園航空城計畫正在內政部都市計畫再審定階段；捷運綠線及桃林鐵路活化預計明年動工，市府會抓緊進度完成。