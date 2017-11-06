佈雷比獵雷便宜200倍！ 軍方擬建構「空中佈雷」能力

軍方官員指出，水雷的最大功能不在於對船艦所造成的傷害，而是在於難以偵測排除，需耗費敵軍大量時間。圖為中科院研製水雷。（圖擷取自中科院）

2017-11-06 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕國軍因應美方建議發展「不對稱戰力」，近期在「美台年度國防檢討會議」曾向美提出購買P-3C反潛機空投水雷等武器之需求，但軍方人士指出，近期獵雷艦案爆出弊端，且獵雷所需的人力成本、價格及時間是佈雷的200倍之多，目前軍方已在思考，低成本且快速的空投水雷才是建構台海防衛的優先項目。

根據《風傳媒》報導，近期國軍以「濱海決勝」方向建軍，在今年漢光33號演習就出現空投水雷以及智慧型水雷，水雷除了價格便宜外，還可阻滯敵軍渡海或對台進行封鎖，具有極大嚇阻效果，雖然國軍已開始打造快速佈雷艇，仍缺乏更加快速的「空中佈雷」手段。

先前國軍曾向美方採購12架P-3C反潛機，除了可偵潛、反潛之外，其實也能具備空中佈雷能力，但美方當時未連帶售台P-3C反潛機專用的Mk62型專用空投水雷，使得我方P-3C反潛機尚未具備空中佈雷能力。軍方指出，一旦P-3C反潛機可空中佈雷，就能在敵情明確時，搶先在台海周邊重要航道進行快速佈雷。

軍方官員表示，美國先前同意售台P-3C反潛機時，可能顧慮空投水雷可成為攻勢武器，加上空投水雷僅有美軍自己裝備，並未外銷，因此不願售台。官員認為，如今亞太情勢已有不同，台灣獲得P-3C反潛機後，除自我防衛之外，還可協助、分擔駐日美軍P-3C反潛機在西太平洋的巡弋任務，因此美方更應提供台灣相對應的武器裝備。

軍方官員指出，水雷的最大功能不在於對船艦所造成的傷害，而是在於難以偵測排除，對於必須分秒必爭的登陸搶灘作戰來說，敵軍只要耗費大量時間「獵雷」，可能就此成為我方反登陸火力的攻擊目標，作戰失敗機率隨之提升，且共軍目前並未重視「獵雷」能力，因此對國軍而言，水雷是發展「不對稱作戰」的最佳利器。