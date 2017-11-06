資安法不明確 朝野要求政院再修正

2017-11-06 13:18

〔記者曾韋禎／台北報導〕為維護國內的資通安全，行政院擬定「資通安全管理法草案」。不過朝野立委均認為，草案的規範不夠明確，權力又太大，要求政院在逐條審查時提出修正動議。

立法院司法及法制委員會今審查行政院、時代力量黨團、親民黨團、民進黨立委陳亭妃、余宛如、國民黨立委許毓仁等6個版本的「資通安全管理法草案」。

政院版草案規範3類對象，除了公務機關，還包括能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急救援與醫院、中央與地方政府機關、高科技園區等八大領域的關鍵基礎設施提供者，以及公營事業與政府捐補助之財團法人；關鍵基礎設施提供者、公營事業與政府捐補助之財團法人，均應訂定資安維護計畫、資安事件通報及應變機制，並負重大資安事件之通報義務，且應接受主管機關的資安檢查，違者按次處罰10萬至100萬元。

時力版草案更將規範對象擴及能源、電力、水利、金融、衛生、醫療、資通訊科技、交通運輸、國防軍事、電信、郵政、及其他特定專業領域。

立法院民進黨團總召柯建銘指出，誰有資格去查民間業者？且政院版草案未明定中央主管機關。

國民黨立委吳志揚也說，要如何叫沒有司法權的人進入民間企業查資安？

民進黨立委葉宜津認為，既然要參考美國「聯邦資訊安全現代化法（FISMA）」，就要完整參考；這個草案沒有列進國家主權，等於開了大洞，只是處理更下位的財產遭侵犯而已。

民進黨籍的召委蔡易餘最後宣布，請下次進入逐條審查時，行政院應依立法院的質疑，提出修正動議。