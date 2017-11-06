勞基法擬再修法 學者邱駿彥：別讓人軟土深耕

中國文化大學法律系教授邱駿彥專長勞工法。（記者李雅雯攝）

2017-11-06 13:18

〔記者李雅雯／新北報導〕勞基法擬再修法，一例一休上路不到一年即將死去，中國文化大學法律系教授邱駿彥專長勞工法，他認為，這次推動修法行政院態度強硬，台灣勞工要為了自己的權益奮鬥，別讓人軟土深耕，公民權利就是去罷免支持勞基法修惡的選區立委。

邱駿彥指出，各家媒體講述這次勞基法修惡，相信行政院、立法院都了解勞工憤怒，公民可藉由罷免選區立委表達意見，需要有人號召起來，去罷免支持修惡法案的立委，勞工這個關鍵時候若沒有發出聲音，就是讓人軟土深耕。

新北市政府勞工局、台灣勞動法學會、中國文化大學法律學系今天上午在新北市政府舉行「勞動議題學術研討會」。邱駿彥在會上報告指出，當初設定加班上限時數為46小時有其道理，放寬到54小時的用意和立基點是甚麼，看不到正當性，再者；加班後真的有把加班費發給勞工嗎，台灣勞工總工時長，若都有拿到加班費，還是低薪國家嗎？確實有些企業因為其特殊性而需要勞工加班，若要放寬加班時數上限，企業該在拿得出過去有發給勞工滿46小時的加班費證明作審查，才有放寬到54小時的理由。

邱駿彥指出，很多其他國家針對違反勞動相關法規都是屬於刑事罰，是要處以罰金，而非行政罰，因為他們認為違反勞動相關法規，造成勞工權益受損，這也是整體國家經濟、社會的損失；建議台灣企業在違反勞基法時，該採用一個人頭一個案子做裁罰，一次讓500個員工違規超時工作，就是罰500案。