玉山計畫新增玉山青年學者 每年補助150萬元到300萬元

2017-11-06 12:56

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部明年推動玉山計畫，將特別針對「青年學者」予以鼓勵，教育部次長姚立德在10月31日於立法院公聽會表示，玉山計畫新增玉山青年學者，獲選學者除了本薪，每年再補助新台幣150萬元到300萬元補助，一次核給5年，希望招徠或留住年輕優秀學者任教。

姚立德表示，玉山計畫除了原有的玉山學者，新增玉山青年學者，凡拿到最終學歷後的10年內，都符合玉山青年學者的申請資格，例如35歲取得博士學歷，45歲之前就有資格申請，在國內外的知名企業工作的優秀青年，大學認為有需要延攬任教，即可協助提申請，鼓勵產業人才進入大學內教書。

今年10月31日，立委柯志恩和蔡培慧在立法院召開「玉山固本計畫-如何營造攬才 留才的教育研究環境」公聽會。次長姚立德表示，為延攬國外頂尖人才，並留住國內學者，教育部將在明年為學者加薪，每年最多加薪500萬元，預估教授的年薪可上看650萬元，姚立德在會中宣布青年玉山學者計畫，今天有媒體繼續報青年玉山學者。

35歲到44歲的大專青年專任教師，在97學年時有1萬9720名，105學年只有1萬1491名，台灣年輕學者人數下降。台灣高等教育產業工會秘書長陳政亮表示，高教政策應該先增加大專專任教師人數，其次才做補助少數人的競爭型計畫，應該要有優先順序。