俄國旅遊回來變成「中國人」 台灣人被除戶、註銷護照

2017-11-06 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名顏姓男子上月初跟團到中國與俄羅斯旅遊，結果整團20人都拿到中國護照，回台灣後顏男被戶政人員查出持有中國護照，因此遭到除戶，連台灣護照也被註銷，讓他無奈地說，只是去國外旅遊，卻沒想到「回來就變成中國人」。

據《聯合新聞網》報導，顏男表示，10月初他跟團到中國及俄羅斯海參崴旅遊，他們先到中國長春後，接著由中國導遊帶他們去辦理到俄羅斯的證件，結果每個人「都拿到有效期限只有3個月的中國護照」。

顏男說，沒想到回國收到移民署通知，要他必須在本月10日前，到戶政單位辦理繳回身分證及註銷戶口名簿戶籍。而他已經在3日前往戶政事務所辨理除戶作業，當天他也向戶政事務所人員詢問，自己是否還能拿台灣護照出境，但其實當天他的台灣護照也同時被註銷；至於為何整團20人只有他被查獲，業界則懷疑他是遭人檢舉。

目前台灣人到俄國旅遊的過程相當麻煩，除了需辦簽證繳大約3000多元的費用，還得擁有當地飯店的邀請函，總共可能要花4000至6000元。由於持中國護照可享免簽進入俄羅斯，國內有些旅行社會隱瞞使用中國護照入俄，只會告知是辦理一次性俄羅斯的簽證。而這些因旅遊而持有中國護照的台灣人，都會向顏男一樣自動成為中國公民。