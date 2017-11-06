石虎家族人氣超夯 首度進議事堂演出

花博吉祥物「石虎家族」人氣夯，應議員曾朝榮、江肇國要求進議事堂演出。（記者黃鐘山攝）

2017-11-06 12:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博吉祥物「石虎家族」勇奪國慶花車人氣王，市議員曾朝榮與江肇國今天邀請石虎家族至議會拜碼頭，要求市府趁勢加碼拉高花博知名度；新聞局長卓冠廷說，近期推出第2波石虎貼圖，也歡迎民間活動免費申請LOGO共同行銷。

江肇國和曾朝榮在教育文化業務質詢說，以石虎與歐米馬為主題打造的「2017石虎同慶」花車，代表台中拿下國慶花車網路人氣冠軍，特別請牠們來議會讓議員認識；石虎家族熱情向議員、記者揮手，也表演主題曲，獲得不少掌聲。

議員表示，花博加入石虎吉祥物後，不僅打響活動知名度，也增加對石虎保育意識的提升，石虎與民眾的反應互動也相當良好，粉絲很多、聲勢看漲，要求新聞局趁勢加碼石虎家族魅力，讓更多台灣人知道台中花博。

卓冠廷回應，2014年在花博后里預定地發現石虎的蹤跡，市長林佳龍為保護石虎棲地，毅然更改場地保護石虎的家，並以石虎為台中花博吉祥物，日前市府推出免費的LINE貼圖，耍萌超可愛頗受歡迎，明年初將出第2波的貼圖，預期將於農曆過年前推出。

他指出，石虎的LOGO與吉祥物使用，是由新聞局與經發局共同評估，分為公益與營利目的使用。公益是無償運用，營利使用也從寬認定，只要活動與產品能幫忙台中花博達到宣傳目的即可免費，歡迎業者搶搭石虎家族風潮。

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