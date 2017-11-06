APEC宋習會？宋楚瑜：一定用自然互動方式

宋楚瑜說，總統蔡英文還特別提示，「我們一定會用自然互動方式，跟世界重要領袖坦誠交換意見。（記者王藝菘攝）

2017-11-06 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕日前總統蔡英文親自宣布，將派親民黨主席宋楚瑜將出席APEC峰會（亞太經濟合作會議），明（7日）宋楚瑜與代表團一行人就將率先抵達越南峴港備戰10至11日的APEC峰會，今宋楚瑜召開行前記者會，強調全球都很關切亞太地區所面臨的戰爭陰影，這次APEC焦點將放在北韓議題，不希望其造成區域衝擊，願與各方共同維護這地區安定穩定與和平繁榮。

「宋領袖代表行前國際記者會」今上午在行政院舉行，宋楚瑜會中表示，亞洲關切這地區面臨的戰爭陰影，會議主題也將談到如何攜手合作解決氣候變化造成的衝擊；宋楚瑜強調，中國領導人在中共19大會後、安倍政府再執政與新任美國總統、韓國總統都將出席APEC，大家焦點放在不希望北韓區域有衝擊，願與各方共同維護這地區安定穩定與和平繁榮，台灣會表達誠意，願意扮演和平、善盡國際義務角色的立場。

宋楚瑜說，總統蔡英文還特別提示，「我們一定會用自然互動方式，跟世界重要領袖坦誠交換意見，跟重要國家領導人做雙邊接觸來往」。

宋楚瑜強調，代表團此行代表台灣，不分黨派，以國家利益、民眾價值利益為重，不為哪個意識形態講話。

宋楚瑜還加碼爆料自己在大專聯考以後，再次天天「開夜車」閱讀龐大資料消化，用心準備這次的APEC峰會。

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