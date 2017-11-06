原民立委選區劃分 綠委籲中選會檢討

民進黨立委李俊俋呼籲中選會未來檢討原住民選區劃分。（記者鄭鴻達攝）

2017-11-06 11:41

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨籍立委李俊俋今日表示，原住民立委選區劃分乃延續日治時期戶籍註記，但與代表性無必然關係，有的族被特別代表、有的偏低，盼中選會未來能檢討；中選會主委、副主委被提名人陳英鈐、陳朝建則點頭表示同意。

立法院內政委員會與司法及法制委員會聯席審查中央選舉委員會人事同意權案，中選會委員並為主委被提名人陳英鈐、委員並為副主委被提名人陳朝建，以及委員被提名人周志宏、蔡佳泓、許惠峰及林瓊珠等列席報告。

李俊俋質詢時表示，原住民選區有分為山地、平地原住民，並問陳朝建是否知道兩者如何劃分、選區為何。陳朝建回應，是延續過去日治時期、國民政府接收後的劃分方式，其選區包含台澎金馬等自由地區。

李俊俋說，常有原住民立委常向他說跑選區有夠累，且過去戶籍註記與代表性無必然關係，歷屆選出的原民立委，導致有的族群被特別代表，有的是偏低代表，有的族群甚至比例嚴重偏低。

李俊俋建議在場被提名人未來上任後，能重新檢討原住民選區劃分，看是否必要依區域、族群劃分，因為原住民族立委需要民族代表性，其選舉與一般區域選舉有差異性。

對於李俊俋的呼籲，陳英鈐、陳朝建等人點頭表示同意。