質疑中選會人事名單「綠油油」 國民黨放話擋下

國民黨質疑行政院提出的中選會人事名單「綠油油」，將全力擋下。（記者林良昇攝）

2017-11-06 11:25

〔記者林良昇／台北報導〕行政院提名中央大學法政所長陳英鈐接任中選會主委、台中市法制局長陳朝建擔任副主委，國民黨文傳會副主委洪孟楷今質疑，政院所提的中選會委員名單，含陳英鈐在內有5人與民進黨關係密切，與中選會的中立原則相違，國民黨將全力擋下中選會的人事案。

中選會前主委劉義周、前副主委陳文生及4名中選會委員任期屆滿，行政院已提名陳英鈐擔任中選會主委、台中市法制局長陳朝建擔任副主委，並提名國北教大教務長周志宏、政大選研中心主任蔡佳泓、文化大學法律系主任許惠峰、東吳大學政治系副教授林瓊珠等人擔任中選會委員。

國民黨今召開記者會，洪孟楷強調，中選會是公正、自主、中立的單位，不容政黨黑手伸入，前行政院長林全在8月即將下台前倉促提出中選會人事名單，背景幾乎都赤裸裸綠油油一片，有5人曾擔任民進黨顧問職、綠營基金會，跟過往中選會委員人選不同。

洪孟楷表示，陳英鈐曾是民進黨廉政委員會委員、擔任行政院顧問；陳英鈐追殺國民黨黨產不遺餘力，2015年，陳到民進黨中常會報告「政黨法與民主鞏固」，蔡總統當時還講到要處理不當黨產。

洪孟楷諷刺，原來陳英鈐在2015年就虎視眈眈國民黨黨產，對比現在蔡政府上任後黨產會追殺國民黨黨產，陳「確實有功」。

洪孟楷也指出，陳朝建曾為新台灣智庫研究員， 在2016年總統大選期間也公開在媒體上幫蔡英文說話；主委、副主委提名都是對蔡英文選舉有功之人，其他委員提名人林瓊珠、周志宏、許惠峰等人都和綠營關係密切，這「綠到發亮」的名單，是論功行賞式的酬庸。

洪孟楷質疑，行政院長賴清德是否同意林全所提的名單？並強調國民黨將配合黨團，擋下中選會人事案，也奉勸行政院好好思考，否則過不了人民和在野黨的監督。