涉獵雷艦慶富弊案 黃國昌今告發簡太郎

時代力量立委黃國昌今早11點多另向台北地檢署告發，指控簡太郎、第一金控前董事長蔡慶年涉違反貪污治罪條例等多罪。 （記者錢利忠攝）

2017-11-06 11:09

〔記者錢利忠／台北報導〕獵雷艦弊案案情不斷升高，除負責偵辦的高雄地檢署，已指派檢肅黑金組11位檢察官投入辦案；立委黃國昌另質疑簡太郎擔任行政院秘書長時，為幫慶富公司喬出200多億元的無擔保貸款，濫權傳呼公股行庫董事長召開秘密會議施壓；黃今早11點多另向台北地檢署告發，指控簡太郎、第一金控前董事長蔡慶年涉違反貪污治罪條例等多罪。

黃國昌指出，簡太郎擔任行政院秘書長時，為幫財務狀況不佳的慶富公司喬出200多億元的無擔保貸款，違法濫用職權，傳呼公股行庫董事長至其辦公室，召開無記錄的秘密會議施壓，觸犯貪污治罪條例；與簡太郎存在共犯關係的蔡慶年，也涉違反金融控股公司法、證券交易法特別背信罪等多罪。

針對黃國昌的質疑，簡太郎則回應，他是依法行政、本於職權，尊重黃國昌要提告，「大家法院見」；他並強調真金不怕火煉，一切做為均有所本，奉勸黃國昌不要在立法院言論免責權的保護傘下，無中生有、無的放矢。

黃國昌質疑，當其他公股行庫紛紛拒絕慶富的貸款申請時，為何總統府要求行政院處理慶富董事長陳慶男的陳情後，一銀突決定主辦此超過200億元之無擔保聯貸案？

黃國昌指出，簡太郎把相關部會與公股行庫找來行政院辦公室，密室幫慶富喬貸款，甚至讓貸款當事人陳慶男大剌剌參與，會議沒有開會通知和記錄，難道不是為了逃避日後的監督與舉發？而時任總統馬英九在9月初轉函，簡太郎9月18日就召開第一次秘密會議喬貸款，這樣還可以說與馬英九的交辦沒有關係？

今年8月，慶富集團被控涉以獵雷艦合約，向一銀等十多家銀行詐貸，雄檢隨即指揮調查局南機站等多個單位，發動搜索及約談，漏夜偵訊後，陳慶男、慶富副董事長陳偉志父子，各以800萬元、500萬元交保。