企業缺地 賴清德：三大策略解決 可釋出1442公頃

行政院長賴清德召開「排除企業投資障礙五缺之缺地」記者會 ，針對政府對缺地政策做詳細報告說明。（記者王藝菘攝）

2017-11-06 10:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為解決產業缺地問題，行政院今召開「排除企業投資障礙五缺之缺地」記者會，行政院長賴清德親自說明政策。賴揆強調，將透過3大策略、12項具體做法，釋出1442公頃產業用地，來滿足廠商設廠投資需求。

賴清德表示，經濟發展是國人最關心議題，也是壯大台灣經濟的手段， 他會以拚經濟為最優先工作，解決投資障礙、落實總統蔡英文產業政策，包含解決五缺問題。

3大策略

賴清德指出，3大策略分別是「公有土地釋出、民間閒置土地輔導釋出、產業用地開發與更新」。

公有土地優惠釋出4大具體做法

賴清德說，公有土地優惠釋出策略有4大具體做法，分別為單一窗口媒合，政府開發園區可供立即設廠用地約371公頃，其中推出前2年免租金的優惠出租方案。

賴清德表示，也會運用前瞻計畫補助地方政府，闢建或改善園區公共設施，來增加廠商進駐意願，可強化435公頃土地使用，此部分可806公頃。

賴清德提及，「拚經濟大家要一起來，不能有些在拚經濟，有些人在囤地牟利」，在民間閒置土地輔導釋出上，會透過「產創條例」修法增訂的罰款及拍賣處理，這部分有589公頃可釋出。

賴清德表示，「產業用地開發與更新」上有3大做法，立即運用前瞻計畫補助地方政府設置「在地型園區」，這部分釋出用地約128公頃。

賴說，加上輔導地方政府及民間依實際產業需求開發新產業園區，儲備未來產業用地約391公頃，並研擬都市型工業區更新立體化發展，共提供519公頃土地。

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