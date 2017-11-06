柯P酸言惹怒高市議員 籲柯員外別得了便宜還賣乖

高市議員張豐藤痛批柯ｐ，要柯員外別得了便宜還賣乖。（記者王榮祥攝）

2017-11-06 10:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕台北市長柯文哲近期拿高雄財政做文章，引起各界議論﹔高市議員張豐藤今質詢時強烈砲轟柯P，強調以台北獲得資源，誰當市長都不會比柯P差，張豐藤喊話：「柯員外，別得了便宜還賣乖」﹗

北市長柯文哲日前在內部會議中揶揄高雄財政，表示自己一直在還債，不像其他縣市一直舉債，因為數字完全不對，引起高雄市府強力回擊，高市副市長第一時間就直言這是「首都市長的傲慢」。事後陳菊受訪時指出，對相關議題應有高度，柯P則回應他身高172公分，再度引起外界討論。

高市議員張豐藤今在議會質詢時指出，北、高長期以來獲得資源落差極大，台北人口268萬、高雄277萬，台北土地面積271平方公里、高雄2951平方公里，高雄無論人口、土地都比台北多，但一樣是直轄市，所獲得中央資源分配卻長期不公，直到最近小英執政才比較好轉。

張豐藤認為高雄需要建設，但資源缺乏，謝長廷、陳菊兩位市長被迫舉債，但也都符合財政規範，如果高雄能像台北一樣有這麼多資源，當然不需要舉債。張豐藤也酸柯P如同富家子弟，並稱柯P是「柯員外」，不要得了便宜還賣乖。