國內上網速度慢 立委批：公家機關帶頭拒建基地台

2017-11-06 10:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕公務機關帶頭不配合建置基地台？立委陳歐珀今天在立法院交通委員會指出，我國上網速度遲遲無法提升，最主要的原因就是，公務機關不配合建置基地台，自103年到106年8月底建置率僅7.72%，不到一成，造成我國上網速度遲遲無法提升，認為NCC應直接公布不配合的公務機關名單。

陳歐珀表示，立院105年決議事項指出，我國公部門眾多，各部會官員卻未帶頭做起，在公務機關上建置基地台，導致我國上網速度無法提升，NCC顯然不夠努力。若看數字，103年到106年8月底，電信業者申請公務機關設置基地共6515件，經同意建置總件數503件，但建置率僅7.72%；陳歐珀批，NCC卻在預算報告中指出公部門有很大協助，聽都聽不下去。

NCC主委詹婷怡表示，部分公務機關確實仍需要更多溝通和協調。

陳歐珀說，電信法第32條明文規定，公家機關無正當理由不得拒絕設置管線基礎設施及終端設備的需要，但公務機關不配合不僅沒有罰責，NCC也沒有譴責，建議NCC應積極進行跨部會協調，並公布不配合的單位名單。

立委趙正宇則指出，公家機關本就要以身作則，但如果是公家的安養中心可以裝基地台嗎？安養中心最年輕的也有七十幾歲，一抬頭就會看到基地台，是否合適？

詹婷怡表示，大方向會要求公務機關配合，但還是要視個案而定，即便目前基地台對民眾影響不大，但人民心裡感受還是要關注。