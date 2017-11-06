中選會人事案 卓榮泰強調不排除任何黨籍者

2017-11-06 10:36

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今審查中央選舉委員會人事權同意案。對於國民黨立委質疑被提名人背景資料刻意淡化政黨資歷，行政院祕書長卓榮泰受訪表示，有黨籍就公開自然寫出來，不排除任何黨籍的人。

立法院內政委員會、司法及法制委員會，今續聯席審查行政院所提之中選會委員提名名單，被提名人依序為陳英鈐為委員並為主委、陳朝建為委員並為副主委，以及委員被提名人周志宏、蔡佳泓、許惠峰及林瓊珠。

對於國民黨團質疑被提名人政黨背景，卓榮泰受訪表示，中選會為獨立機關，上一任中選會委員在選務工作中，絲毫未引起社會不滿或風波，也順利做好選務工作，本次被提名人各方面學有專長，並符合中選會提名要求。

卓榮泰指出，盼借用被提名人行政、憲法、公領域的經驗，希望這次能透過詢答，讓立委們了解被提名人的豐富經驗及未來投入工作的熱心。

媒體問陳英鈐黨籍遭質疑，卓榮泰表示被提名人的黨籍都很公開自然地寫出來，且「中央選舉委員會組織法」規定同黨籍委員不得超過1/3，並不排除任何黨籍的人在裡面。

陳英鈐受訪回應，被提名人幾乎都是教授，背景很單純、公開透明，「中央選舉委員會組織法」規定並未禁止委員具有黨籍，僅規定同黨籍者不得超過1/3，且規定也比其他獨立委員會還嚴格。