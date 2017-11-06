企業投資「缺地」問題 賴清德：3大策略解決

行政院長賴清德今日召開「排除企業投資障礙五缺之缺地」記者會 ，針對政府對缺地政策做詳細報告說明。（記者王藝菘攝）

2017-11-06 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今日召開記者會，宣布面對投資障礙「缺地」的問題時，規劃以3大策略去解決，分別需要從公有土地、民間土地、產業用地下手。

賴清德說，他一接任閣揆時就強調，拚經濟是最優先的工作。賴清德表示，為了要解決缺地問題，目前研擬了公有土地優惠釋出、民間閒置土地輔導釋出、產業用地開發與更新等3個策略。

賴清德接著解釋，公有土地優惠釋出這個策略，有幾個具體做法，首先是設立單一窗口媒合，再者，政府開發園區可立即設廠用地，約有371公頃，其中經濟部所開發的工業區，特別還有優惠租金方案，也就是前兩年免租金的獎勵。另外，還會運用前瞻計畫補助地方政府，興闢或改善園區公共設施，這部分約有435公頃。

賴清德說，民間土地輔導釋出方面，有589公頃土地可以釋出。至於產業用地開發與更新，會用前瞻基礎建設的經費，協助地方政府開闢在地型園區128公頃；也能輔導地方政府或民間，依實際需求開發新園區，潛在土地差不多有391公頃。此外，研擬都市型工業區更新立體化發展，預計可新增45萬坪樓梯板面積。

賴清德指出，估計在2022年，台灣社會就能有1442公頃用地，解決預估中1266公頃土地的需求。賴清德透露，行政院總共會召開5場記者會，分別剖析企業投資的土地、水電、人力、人才議題，以及一例一休如何調整的問題。

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