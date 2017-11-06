行政院將鬆綁「7休1」 管碧玲：我不會同意

2017-11-06 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德昨主持會議討論一例一休修法方向，鬆綁「7休1」的規定也在會中達成共識。但昨晚民進黨立委管碧玲卻在臉書表示，她不同意目前的這種版本，也相信今天應該也會被修正。

管碧玲指出，目前的版本，等於是對所有行業全面鬆綁，將把關的責任推給微弱力量的勞工，讓他們單獨去對抗老闆，據她了解，蠻多的立委都有很深的疑慮。

管碧玲說，由於實務上並不是所有的行業，都需要打破7休1，加上各行各業也都已經落實了7休1，因此修法不應該倒退！「我在黨團內部，已經力爭過，明天也會這樣！」。