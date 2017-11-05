水牛伯家有喜事 低調娶媳婦

2017-11-05 21:49
「水牛伯」游錫堃稍早在臉書公布次子結婚的喜訊。（截圖自游錫堃臉書）
〔記者何玉華／新北報導〕「水牛伯」游錫堃今天稍早在臉書公佈次子游翔結婚的喜訊，低調的一如「水牛伯」的風格，文中指出，除了與太太的兄弟姊妹湊足一桌「親家桌」，參加女方共6桌的宴客外，男方沒有另辦喜宴與大家分享，不週之處，敬請見諒；貼文一出，臉友恭喜不斷，卻也有不少人勸進他選新北市長。
敬告各位親友： 次子游翔今天中午結婚了，我與內人非常高興，也非常感謝大家一直以來的關心。我們用很簡單的方式辦理—只有我與內人的兄弟姊妹湊足一桌「親家桌」，去參加由女方主辦的宴客（合計6桌）。 游翔今天與美麗優秀的Claire結婚。Claire留美碩士，畢業後在外商公司上班，個性活潑、體貼、能力好。非常感謝親家黃老師賢伉儷同意將這樣傑出的女兒嫁給我們游家。 游翔，個性固執而很有主見，從小到大，他總是自己懂得決定要走什麼路！大學時從唸物理轉換為修管理，拿到獎學金去康乃爾唸MBA，其後取得CFA、FRM、CCIM三個國際証照，並選擇到日本上班，我除了幫忙籌措學費外，並沒有什麼特別的貢獻。 對這一對新人，為人父母者，除了高興與萬千祝福外，也藉此代表新人向各位親友表達誠摯的感謝。男方沒有另辦喜宴與大家分享，不週之處，敬請見諒。
臉書全文如下：
敬告各位親友：
次子游翔今天中午結婚了，我與內人非常高興，也非常感謝大家一直以來的關心。我們用很簡單的方式辦理—只有我與內人的兄弟姊妹湊足一桌「親家桌」，去參加由女方主辦的宴客（合計6桌）。
游翔今天與美麗優秀的Claire結婚。Claire留美碩士，畢業後在外商公司上班，個性活潑、體貼、能力好。非常感謝親家黃老師賢伉儷同意將這樣傑出的女兒嫁給我們游家。
游翔，個性固執而很有主見，從小到大，他總是自己懂得決定要走什麼路！大學時從唸物理轉換為修管理，拿到獎學金去康乃爾唸MBA，其後取得CFA、FRM、CCIM三個國際証照，並選擇到日本上班，我除了幫忙籌措學費外，並沒有什麼特別的貢獻。
對這一對新人，為人父母者，除了高興與萬千祝福外，也藉此代表新人向各位親友表達誠摯的感謝。男方沒有另辦喜宴與大家分享，不週之處，敬請見諒。