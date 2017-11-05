水牛伯家有喜事 低調娶媳婦

「水牛伯」游錫堃稍早在臉書公布次子結婚的喜訊。（截圖自游錫堃臉書）

2017-11-05 21:49

〔記者何玉華／新北報導〕「水牛伯」游錫堃今天稍早在臉書公佈次子游翔結婚的喜訊，低調的一如「水牛伯」的風格，文中指出，除了與太太的兄弟姊妹湊足一桌「親家桌」，參加女方共6桌的宴客外，男方沒有另辦喜宴與大家分享，不週之處，敬請見諒；貼文一出，臉友恭喜不斷，卻也有不少人勸進他選新北市長。