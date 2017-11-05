強國要往海上擴權 駐日高層：台灣要提高警覺

2017-11-05 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普亞洲行全球矚目，尤其中、日兩國行程最受人關切。由於此次亞洲行程主要以北韓問題為出發點與5國協商，而美日關係日益緊密，中國北京當局對此也會有相應措施。我國駐日高層表示，不久前中共十九大報告中，總書記習近平就提到「加快建設海洋強國」，推測中國想往海上擴權，台灣也該提高警覺。

根據《上報》報導，這名在日高層指出，美日關係緊密，北韓發射導彈飛越日本領空時，安倍晉三第一通電話馬上打給川普，在此前提下，美國一定會與日本提出重要方針，也將牽動中國當局立場，面對美日關係對亞洲區域情勢影響之大，中國一定會有所作為，呼籲台灣必須密切觀察。

另外，不久前習近平在中共十九大演講中，特別提出「堅持陸海統籌，加快建設海洋強國」，他對台預警，除了關切中國對台政策外，「海洋強國」政策恐怕與海上擴權有關，台灣當局應該提高警覺。

這位在日高層還提到，過去在日本政壇就有人鼓吹日本應仿效美國訂定《台灣關係法》，確保台日關係友好。但該高層感嘆，台日斷交已經超過40年了，假使當初斷交後馬上簽署相關條款可能還容易些，現今條件已經不足，雖然目前台日關係良好，但很多管道仍須制度化，否則日後恐因日本政局變化而有改變。