史明百歲生日 蔡英文現身祝壽

蔡英文總統5日以神秘嘉賓身份出席「獨立台灣．百年堅持：史明歐吉桑生日分享會」，親自送上生日賀卡，祝賀史明生日快樂。（記者張嘉明攝）

2017-11-05 17:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕獨派大老史明9日將迎接百歲大壽，獨派團體今於凱道舉辦史明百歲生日會，總統蔡英文稍早也以神秘嘉賓現身祝壽，並宣讀親手寫的卡片，感謝史明用人生向台灣人證明「堅持理想，一定會贏得尊嚴」。

蔡總統上台時先是擁抱史明，並祝史明生日快樂，兩人不時交投接耳，互動熱絡。蔡總統宣讀完卡片內容後，史明也回贈百年銀幣、百年紀念酒等禮物予蔡總統，蔡總統約於現場停留約5分鐘即離開。

史明致詞時，也感謝蔡總統在百忙之中替他慶生，他說，20歲離家在外後很少過生日，這次蔡總統帶著那麼多台灣人來替他過生日，前後忙了快一個多月，實在是讓他承擔不起。

史明表示，這陣子世界情勢有很大的變化，要更要認真理解人民的心聲，走群眾路線。希望蔡總統能提出適合國際潮流的政策，同時也可以滿足台灣人民的需要。

史明說，進步的火車頭已經啟動，台灣400年來，第一次由女性擔任總統，希望做對的事情，要團結，要堅持下去，不要讓國民黨重新執政，台灣才有前途，才能和世界各國平起平坐。

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