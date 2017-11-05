談中國壓力 馮世寬：小蛇變巨蟒 四鄰都受威脅

中國航空母艦遼寧號曾於7月抵港入台灣海峽。（法新社）

2017-11-05 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕台灣曾經轟動全球的國防武力如今卻籠罩在中國龐大的軍事陰影下。國防部長馮世寬強調，「小蛇不會讓鄰近的青蛙、雞、鴨感到威脅，但某天當它變成巨蟒時，旁邊的豬、牛、馬、羊的生存環境絕對會感到威脅」。

根據《紐約時報》發自高雄左營的報導，中國的軍事體系近年來迅速的增長，從領導人習近平上任後，親自監軍下，中國的軍事支出已經僅次美國，為全世界第2，台灣儼然只有被打壓的份，國防軍事遠遠落後，甚至一度連人、事、物都缺乏。

造成我國軍力失衡的主因是，願意販售高端武器的國家，擔心激怒中國，所以越來越不敢賣武器給台灣，甚至連長期販售武器給台灣的美國亦有這樣的狀況出現，這樣的經驗讓亞洲其他國家如日本、南韓、越南等國家感到憂心。

美國總統川普上任後，外交政策多出了許多的不確定性，在國際情勢不安動盪下，區域國加都在觀察美國對於亞太的軍事武力到底可以拿出多少的實力。

今年夏天美國曾販售我國武器頗受歡迎，但也不足以協助台灣與中國抗衡，而美國海軍戰爭學院教授安德魯·埃里克森（Andrew S. Erickson）則表示，台灣必須瞭解自己的防衛能力最終仍掌握在自己手中。

台灣總統蔡英文此次外交出訪，承諾每年增加2%的軍事費用，會提供更多的資金來購買大型軍事武器，更從上任以來發展出多項國防工業計劃，並建立屬於自己的柴油動力艇艦隊。

不過，國防部長馮世寬指出，目前我國海軍至今還使用的海獅號、海豹號都應該送進博物館了，潛艦除了這兩艘，僅剩向荷蘭購買的劍龍級潛艇海龍號與海虎號，加起來台灣只有4艘，反之中國有59艘潛艦，其中更有5艘是核子動力潛艦。

海豹號艦長王國民表示，不管是潛艇的質與量，台灣都無法跟中國抗衡。今年7月份，中國的航空母艦遼寧號曾通過台灣海峽，也就是對台展示武力，空軍上校主任謝慶源表示，絕對不能允許這種刺探敵情的狀況成為常態。

台灣曾於1992年向美國購買F-16戰機，但面對中國第4代隱形戰鬥機等武器壓力，馮世寬則表示，目前台灣別無選擇，只能使用現有武器嚇阻。雖然台灣的軍鑑都無法與中國抗衡，但若有任何武力要侵犯我國，我們絕對不會坐以待斃，一定會讓敵國付出該有的代價。