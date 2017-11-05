周錫瑋將宣布參選新北市長？朱立倫：等遇到再問

2017-11-05 16:33

〔記者何玉華／新北報導〕盛傳前台北縣長周錫瑋12號將宣布參選下屆新北市長，外界質疑國民黨內的協調機制已經失靈；現任市長朱立倫今天受訪表示，已看到媒體相關報導，但他還沒有詢問周錫瑋過，如果有機會的話，再來關心這個問題。

有網路媒體報導，周錫瑋將在12號宣布參選，國民黨新北市黨部主委李乾龍也證實這項說法，不過；周錫瑋辦公室表示，目前還沒有這樣的規劃。

媒體詢問朱立倫對這件事情的看法？以及李乾龍是否跟他提過此事？朱立倫表示，李乾龍有提到過，但因為還沒有遇到周錫瑋，因此，等遇到的時候再問。