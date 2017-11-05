陳景峻砲火猛 朱立倫︰無法對不愛新北市的人回應

新北市長朱立倫回應陳景峻的說法，表示無法批評一個不愛新北市的人的說法。（記者何玉華攝）

2017-11-05 16:10

〔記者何玉華／新北報導〕台北市副市長陳景峻批評新北市舉債問題，新北市長朱立倫最該罵，還說舉債蓋了一堆蚊子館，市民根本無感；朱立倫今天親上火線回應，表示無法「對一個不愛新北市的人」提出來的說法批評。

朱立倫說，任何一位新北市民， 或者是愛新北市的人，都了解新北市所受到的委屈，相對於台北市獲得不到一半的分配款跟統籌款；如果愛新北市，就會覺得新北市應該獲得到更多的統籌分配稅、更多的中央補助款、更多的支持，不可能會批評新北市。

媒體再問朱立倫有關陳景峻批評說蓋了一堆蚊子館，市民根本都無感的看法；朱立倫說，「我沒有辦法針對任何一個不愛新北市的人所提出來這樣的一個做法做批評」，朱立倫說，回到新北市來，真正了解新北市、真正愛新北市，就知道新北市民需要更多的建設、更多的中央補助款跟統籌分配稅。

另外，針對陳景峻連日來砲轟朱立倫舉債問題，外界質疑是為自己造勢，朱立倫回應，這是柯市長的事情，柯市長應該請他的團隊更關心台北市，台北市做好，才是柯市長的目標。

朱立倫說，柯市長的團隊應該全心全力的把台北市政做好，就像新北市的團隊把新北市做好一樣，至於別的縣市的事情，先來了解或關心，我們歡迎，但酸別的縣市倒不是台北市市府團隊應該要做的事情。

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