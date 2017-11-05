小小市長初體驗 小朋友：蓋章、批公文感覺像畫畫

2017-11-05 15:49

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府推出新竹州廳90週年慶祝活動，其中「一日小小市長體驗」活動今天下午舉行，40名小小孩來到市政府，進入市長室，都覺得新奇又好玩，對於市長真正要做的事根本不清楚，只說蓋章、批公文，感覺像畫畫，很好玩。

新竹市府推出的新竹州廳90週年活動，有專屬小朋友的活動就是「一日小小市長體驗」，透過小孩版的州廳古蹟導覽、市府各局處室介紹，以及互動遊戲，讓孩子們認識已90年歷史的建築物，也對市長的職責與市府行政運作有基本的瞭解，期許透過這些小小體驗，讓小朋友懷抱夢想，有夢就去追。

這群4到7歲的小朋友今天下午來到新竹市政府，還進入市長林智堅平常辦公的市長室，坐上市長的位子，感受一下平常市長所做的事，參加的小朋友都穿上小小市長兒童特別版背心，當起一日市長，模擬開會、批示公文，體驗「市長的日常」，還有部門導覽遊戲。

雖然小朋友很難受控制，對於各局處的工作也不感興趣，甚至在第一會議室聽取簡報也動來動去，或大聲喧鬧，但小朋友都說，這是市府初體驗，很新奇，但對於不能跑來跑去、不能玩的感覺則說「這樣太辛苦了」。

文化局表示，這次一日小小市長體驗活動是透過網路報名，有713人參加，最後錄取80人，年齡都在4到7歲間的幼童，甚至還有遠從桃園市平鎮區來報名參加的小小朋友，在家長的帶領下進入新竹市府，都覺得有趣又新鮮，也對新竹市府這棟建築有了美好的印象，更對市政府的古蹟歷史有新認識。