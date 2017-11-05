鹽水後援會成立 陳亭妃：再現月津風華

2017-11-05 13:13

〔記者王涵平／台南報導〕爭取民進黨台南市長提名的立委陳亭妃今日成立鹽水後援會，陳亭妃承諾，做個傾聽基層心聲、讓市民找得到人的市長，將重振具有歷史文化的鹽水月津風華，讓鹽水蜂炮聞名世界，也要善用台糖鐵路規畫五分車深度旅遊，帶動人潮商機，翻轉溪北成另一個「台南頭」。

陳亭妃在後援會長李英哲、執行長魏浩善及市議員賴惠員、趙昆原、台南市農會總幹事吳正仁等人陪同至鹽水武廟、伽藍廟、護庇宮參香祈福，沿街向商家握手請託支持初選民調，氣氛熱絡。

趙昆原、賴惠員與吳正仁一致推薦指出，陳亭妃是一位「講頭知尾」的人，才起話頭就懂得內文，與庶民沒有隔閡，有10年市議員加10年立委的資歷，才可能有這樣的溝通力，同時，陳亭妃「阿莎力」講究效率，不推拖、唬弄打高空的人格特質，絕對值得民眾相挺。

陳亭妃表示，提出的行動政府解決邊緣化，具有歷史文化淵源的鹽水不但要協助解決排水溝、農水路、路燈等基本民生建設，還要加緊督促中央前瞻計畫「城鎮之心」的執行。

她指出，溪北地區台糖土地幅員大，應有效運用，糖鐵遍布新營、白河、後壁、鹽水、柳營、東山並抵濱海的學甲等地，未來做好五分車軌道整合，方便都會遊客搭五分車農遊，進行更深度的旅遊。