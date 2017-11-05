顏純左辭副市長選南市長 王峻潭推崇：顏有「LP」

2017-11-05 12:56

〔記者王俊忠／台南報導〕角逐黨內初選的民進黨台南市長參選人顏純左，今上午在善化區舉行善化、新市與安定等區後援會成立大會，黨籍玉井區市議員王峻潭跨區力挺顏純左，王推崇顏有「LP」（意男性生殖器）、敢為選市長辭掉副市長工作，「可問問看其他想選市長的立委敢辭嗎？」

顏純左在善化區民族路上的後援會造勢大會，有數百名群眾到場支持，包括王峻潭、市議員參選人王泰富、陳文清與善化、安定、新市後援會長黃昭勳、蔡耀宗、林榮郁及地方多位里長、醫師、校長教育界人士都出面「讚聲」。

王峻潭表示，顏純左後援會場子雖然不大，但他12年副縣長、副市長任內表現好，連行政院長賴清德都很肯定，是值得相挺的好兄弟。陳文清也說，顏深入基層，後援會群眾沒有人坐遊覽車來，很實在，不像其他參選人有花大錢動員。

王泰富認為，顏純左堅持參選、堅持說服檢察官推動毒品減害、降低犯罪率及會與有不同意見的幕僚溝通，這堅持與會溝通的兩大人格特質很適合當市長。

林榮郁強調，即使一開始民調落後、要拚硬的，顏純左保有一顆堅定服務台南市民的心，令他很感動，因此義無反顧、要正面挺顏純左。

顏純左感謝鄉親大家支持外，他提到本屆南市議長選舉，因涉國民黨李全教賄選案，有5位黨籍議員被開除黨籍，其中有一位去支持目前民調頗高的參選人，試想這種喪失民主核心價值的議員所支持的市長參選人，如真的當選市長，日後是否會像這種議員一樣也喪失民主核心價值？