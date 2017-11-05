批朱立倫舉債高築 陳景峻、葉元之隔空對嗆

有意參選新北市長的現任台北市副市長陳景峻5日受訪表示，審計部所統計的資料，4年來新北市舉債564億，這是一個非常嚴重的問題，如果債務又無限制的舉債，又看不到什麼重要的建設，恐怕會債留子孫。（記者簡榮豐攝）

2017-11-05 12:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕有意參選2018新北市長選舉的的台北市副市長陳景峻，昨在「新北都 景峻」臉書粉絲專頁PO文，矛頭指向現任新北市長朱立倫，批朱最該罵，4年來舉債竟高達564億餘元，增幅84.94％為六都最多。新北市副發言人葉元之今也在臉書發文回嗆「何不食肉麋現代版」，「希望『台北市陳副市長』，多做功課，搞清楚狀況後，再來批評。」

陳景峻今天上午跑行程前受訪指出，這段時間跑基層，民眾認為跟大幅進步的桃園市相比，新北市卻還在原地踏步。他遙想當年擔任三重市長，坦言是個窮地方，一年預算才十幾億，但他建設許多公園、圖書館、停車場和托兒所，卸任時留下將近2億元經費。「我不是說不能舉債做建設，但是舉債做建設，要人民有感，要往開源節流方向去做，要把每一分錢用到刀口上。」

談到自己臉書PO文第一句就指名道姓「最該罵的其實是朱立倫！」陳則說，柯市長一直強調高雄市，但看整體報表所呈現的，朱立倫這4年當中，增加500多億，「民眾認為這是好的觀感嗎？」

現場媒體詢問是不是認為新北市的舉債問題比高雄市更該檢討？陳景峻表示，全部都值得檢討，如果沒有錢用在刀口上，整個財政紀律會崩潰；不斷好大喜功做建設，一直舉債建設一直掛名字，卻沒有妥善利用空間，變成蚊子館，就像把錢拋到水裡，沒有辦法帶動整體經濟，這樣不對，頗有暗諷朱立倫「剪綵王」之意。

對於新北市府發言人張其強昨反譏果然「台北市副市長」，集寵愛於一身慣了，各項建設早已到位，但卻一點都不知新北開源節流，持家建設的辛苦。陳景竣回說，自己歷任三重市長、行政院秘書長，全台灣各縣市的預算配置大概知道。

他舉前苗栗縣長劉政鴻為例指出，當初舉債這麼多，現在平均每個人債留好幾萬元，「這要如何彌補？」台北市過去3年已經還債390億，在重大建設方面強調不能追加預算，人民看得到也感受得到，為什麼台北市可以還錢又不追加預算，有些縣市卻不斷舉債，這就凸顯是不是有把錢用在刀口上，把1塊錢當作3塊錢用。

新北市副發言人葉元之稍早則在臉書PO文，批評陳景峻發言是「何不食肉麋現代版」，古有晉惠帝，今有都景峻，在集萬千寵愛於一身的台北市當高官，卻批別的縣市「為何舉債那麼多」？

葉元之在發文中直言，台北市資源豐富，各項重大建設大多完成，新北雖升格，中央統籌分配款卻相對其他縣市來的少，現正推動各項重大公共建設，當然需要舉債來支應建設經費。希望「台北市陳副市長」，多做功課，搞清楚狀況後，再來批評。

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