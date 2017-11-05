獵雷艦風暴延燒！黃國昌預告明天將按鈴告這2人

時代力量立委黃國昌將在明天至台北地檢署具狀告發前行政院秘書長簡太郎與前第一銀行董事長蔡慶年。（資料照，記者劉信德攝）

2017-11-05 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕獵雷艦風暴持續延燒，除了主辦聯貸案的前第一金控暨第一銀行董事長蔡慶年遭撤職查辦外，行政院獵雷艦案調查報告也揭露，時任行政院秘書長的簡太郎兩度召開協調會，引發質疑；對此時代力量立委黃國昌痛批，這2人已觸犯多項罪嫌，黃國昌已預告，明（6日）上午將去台北地檢署控告簡太郎與蔡慶年。

時代力量立委黃國昌在臉書指稱，簡太郎在行政院秘書長期間，為了幫財務狀況不佳的公司，喬出逾200億的無擔保貸款，違法濫用職權，傳呼公股行庫董事長至其辦公室，召開無紀錄的秘密會議施壓，讓相關公股行庫違背相關審核基準，同意放款該公司，使其獲取不法利益，後續更造成公股行庫上百億元之損失。

黃國昌痛批簡太郎已屬明顯觸犯《貪污治罪條例》第6條之重罪，同時也指出，與簡太郎存在共犯關係的前第一金控暨第一銀行董事長蔡慶年，也已觸犯《金融控股公司法》第57條、《證券交易法》第171條等規定之特別背信罪。

黃國昌預告，明天上午將至台北地檢署具狀告發前行政院秘書長簡太郎與前第一銀行董事長蔡慶年，強調：「別以為離職了就可以拍拍屁股走人、亂搞以後把債留給人民，沒有這麼簡單。」要他們在司法程序中好好想清楚，「是不是還要繼續撒謊掩護更上位的濫權者。」