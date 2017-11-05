蔡慶年歷任扁、馬時代要職 獵雷艦將究責一銀相關主管

遭撤職查辦的前第一金董事長蔡慶年。（資料照，記者盧冠誠攝）

2017-11-05 09:21

〔記者盧冠誠／台北報導〕獵雷艦風暴持續延燒，主辦聯貸案的前第一金控暨第一銀行董事長蔡慶年遭撤職查辦。一位公股行庫高層認為，不只蔡慶年，一銀當初承辦這案子的相關人員都會被追究責任，後續發展至少還會再弄個半年。

政府基層體系出身的蔡慶年，早在前總統李登輝時代就逐漸嶄露頭角，專業的文官背景，曾擔任財政部金融局副局長、財政部國庫署副署長及署長等要職，並在前總統陳水扁及馬英九任內，出任多家公股行庫董、總等職務。

與蔡慶年熟識的一位行庫高層表示，蔡慶年的個性雖然比較強勢，但人還不錯。另位一銀基層行員則說，蔡慶年2010年7月擔任第一金董座以來，7年多下來，確實看到第一金有許多改變及進步，獲利及績效更明顯成長，他原本明年就要屆齡退休，卻因慶富聯貸案提早下台，而且是為了配合政府「國艦國造」的政策，讓人不勝唏噓。

行政院上週四公布「獵雷艦專案調查報告」，直指慶富造船205億元聯貸主辦行一銀有5大缺失，同時宣布蔡慶年撤職查辦。行政院清查發現，慶富當初尋求聯貸主辦行，陸續遭到台灣銀行、兆豐商銀、台企銀、合作金庫銀行等多家公股行庫拒絕，最後才找上一銀；雖然蔡慶年始終以「沒有受到來自高層的壓力」回應，但從參貸行都是公股行庫、沒有一家民營銀行來看，不難發現該案除了配合政府政策，還有來自上級「特別關注」的可能。

蔡慶年表示，會靜待司法調查以釐清事實真相。行政院長賴清德日前亦指出，慶富案的調查務必全面，而且要徹底、沒有上限。外界同樣期盼，馬政府時代就捅出簍子的慶富案，能夠早日水落石出。