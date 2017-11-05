中共自曝！習近平老爸曾「統戰」蔣經國…但沒成功

台灣前總統蔣經國。（圖擷取自網路）

2017-11-05 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕中共對台統戰數十年，據中國新聞週刊近日刊出的一篇文章，曝露中共總書記習近平的父親習仲勛在對台統戰上，具有決定角色，中共在1982年曾對當時台灣總統蔣經國發出公開信，施以溫情喊話、請陳香梅當信使，將密信當面交蔣經國，還撥巨款重修蔣家浙江祖墳，不過，蔣經國都沒有被統戰成功，最後說出「我已經是台灣人」的重要宣誓。

中媒《中國新聞週刊》近日刊出「中央對台辦那九年：通過秘密管道做蔣經國工作」文章，其中就描述1982年「廖承志給蔣經國的公開信」中，中共總書記習近平的父親習仲勛扮演推手的角色；當時習仲勛是中共中央書記處書記，所有對台工作都需要他的批示才能發文。

先是1982年7月，蔣經國寫篇文章悼念父親蔣介石，表達出「切望父靈能回到家園與先人同在」的心願；中共對台辦即由當時中共中央對台工作領導小組常務副組長、也是蔣經國莫斯科中山大學同窗廖承志寫封公開信，勸小蔣認清形勢，同捐前嫌，共竟統一；這封信經層層上報，最後在習仲勛批示後分，才經政治局通過，於7月25在《人民日報》上見報，還在見報前一天，以電報形式透過巴黎發給蔣經國本人。

不止如此，美國飛虎隊陳納德將軍遺孀陳香梅從美國到中國省親，再轉到台灣，就帶了封廖承志的親筆信給蔣經國，看了後，靜默一陣子，只說「好，我曉得了。我也不能夠再問他了」。

據報導，信裡就是告訴蔣經國，「奉化溪口蔣家祖墳已經修葺一新，歡迎回來掃墓」，還有「計利當計天下利，求名應求萬世名」字眼。中共是由中央撥出30萬人民幣給浙江統戰部修蔣家祖墳，還拍照，在當時，已是巨款。