民進黨高市長初選震撼彈？ 謝系議長現身菊系劉世芳造勢場

2017-11-04 21:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨高雄市長初選出現震撼彈？菊系立委劉世芳今晚在岡山舉辦歌聲挺世芳、岡山雄大場」晚會，除了知名歌手翁立友與張秀卿熱鬧溫馨同樂，還有力挺認同劉世芳的立委、市議員同台；被視為謝系的高雄市議長康裕成也現身，用行動支持劉世芳。

康裕成向來被視為與有意爭取高雄市長初選出線的立委管碧鈴同派系，康的舉動意外引人側目，但康裕成只現身沒說話，與劉世芳同歡一首「快樂的出航」，康是否陣前倒戈改挺菊系的劉世芳？令民眾感到玩味。

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