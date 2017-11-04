陳景峻角逐新北市長打這口號 他酸：市民會嚇到吃手手

有意角逐新北市長的現任台北市副市長陳景峻，在臉書嗆目前新北市為六都舉債之首，朱立倫最該罵。（資料照，記者陳奕全攝）

2017-11-04 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕有意參選新北市長的現任台北市副市長陳景峻，在「新北都 景峻」臉書專頁上砲轟新北市舉債為六都之最：「關於縣市舉債問題，最該罵的其實是朱立倫！」更發願若當選將實現「年度預算零舉債」目標，效法柯文哲「克勤克儉」的作風。但此番發言引來新北市府發言人張其強反譏，台北市副市長「集寵愛於一身慣了」，當然不會知道新北市開源節流的苦。

陳景峻在臉書發文指出，根據審計部2016年報告，新北市債務4年增加564億餘元，增幅84.94％，為六都之最。相比為市民還了390億債務的柯文哲，朱立倫真的該罵！

據《聯合報》報導，張其強反酸台北財政資源豐富，反觀新北中央補助的普通統籌款及一般性補助，平均每人僅分得0.96萬元，遠低於台北的1.93萬元及高雄的1.53萬元。

張其強說，財政收支劃分法至今已18年未修正，新北市改制後承接中央相關業務，但中央並未落實「錢權下放」權責劃分精神，導致改制以來，並未獲配合理財源，對於已成為直轄市且全國人口數第一的新北市，十分不公平，估計從100年到106年中央就少給了新北市1000億。

張其強最後說，希望「台北市陳副市長」有空多了解一下新北建設的來龍去脈及實際狀況，若依據目前新北情況，既要配合中央推動各項重大公共建設，又要零舉債，恐怕只有增加稅收才能辦得到，但新北市民恐會嚇到吃手手。