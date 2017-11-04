「5缺」下週連5場記者會 賴揆逐項宣布解決方案

2017-11-04 19:35

〔記者李欣芳／台北報導〕關切企業界面臨的「5缺」問題，行政院長賴清德經假日加班召集各部會官員研議多時，下週一起他將一連5天召開5場記者會，親自向台灣社會宣布政府的解決方案，要讓企業界安心拼經濟，他明天並將加班開會為5缺做最後定案。

賴揆今天上午面對可能缺電的問題受訪表示，他下週就會召開記者會，向國人報告行政院面對外界所關心的電力到底夠不夠的問題，會做出政策性的宣布，「我們會讓國人有信心！」。

行政院規劃，週一上午9時30分由賴清德率經濟部等相關部會官員召開缺地的記者會，週二主題是缺水、週三缺電，週四因有行政院院會，目前考慮週四或週五缺人才與缺工的記者會是否合併在週五舉行，還是分別召開，將視週四院會議程而定。

有關缺地，鑑於部分廠商囤積工業區土地，行政院透過民進黨團在「產業創新條例」的修正草案提出修正動議，訂定強制拍賣條款，立院已三讀通過「產業創新條例修正案」，明定工業用地若閒置逾3年未開發、公告2年未處理，政府可先罰土地公告現值的10％，再強制拍賣。

賴清德週一的記者會，將向國人說明政府的上述努力，根據政院的估計，全國工業區閒置土地約有747公頃，其中10年以上未曾建廠的空地就多達220.5公頃，排除民間開發部分，屬政府機關設置的589公頃，即可透過強制拍賣活化土地使用。

賴揆日前表示，將在11月6日起開始連續5天向社會大眾說明解決產業5缺問題的對策。他將藉由記者會提出行政院的具體作法，正面面對社會問題，同時也提供對話管道，希望民間經由正式記者會，看到政府的用心和決心。

行政院發言人徐國勇表示，賴揆下週的記者會，將提供簡報等資料，完整說明政府對解決5缺問題的具體方案與論述。