洪秀柱將訪中國 吳敦義這麼說…

2017-11-04 19:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨前主席洪秀柱將於11月6日，率團參加武漢台灣週活動。對此，國民黨主席吳敦義今晚受訪時說，他認為「OK，沒什麼問題。」

據了解，洪秀柱將率團參加武漢台灣週，出席開幕式、海峽兩岸青年東湖論壇，並在中部台資企業論壇擔任主禮嘉賓，參與交流座談。洪秀柱此行也是卸任黨主席後，首度到中國參訪。

對此，吳敦義今晚到高雄參加活動，接受媒體詢問時說，洪秀柱是國民黨前主席，依規定出席正常會議，他認為「OK，沒什麼問題。」