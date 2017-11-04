總統結束出訪行程返國 藍質疑、橘期許

2017-11-04 16:36

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統蔡英文完成南太平洋友邦出訪。立法院國民黨團書記長林為洲表示，外交部這次未掌握索羅門倒閣，有改善空間，且有無必要搭乘豪華的噴射機，令人質疑；親民黨團總召李鴻鈞則表示，我國外交困境關鍵取決於兩岸僵局，這次出訪雖然是小國，但具代表性意義。

蔡英文完成為時8天7夜的南太平洋友邦出訪，接連拜訪馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門群島3個邦交國，出訪主軸定調「永續南島，攜手共好」。蔡英文返國後，於桃園機場發言中，拋出有關朝野合作、對談的訊息。

對此行，林為洲表示，召集朝野領袖對話是總統職權，這方面的安排一切尊重黨中央、主席吳敦義，若國家要繼續往前走，在野黨監督執政黨的立場不會變，但只要對國家有幫助的事都願意做。

林為洲說，比較尷尬的是，蔡英文拜訪索國碰上對方倒閣，外交部訊息掌握不好，造成參訪不必要的困擾，有改善空間，應負起責任；而這次在小島間參訪距離並不長，是否必須搭費豪華噴射機，也須提出質疑。

李鴻鈞則認為，國內政黨領袖基於國家、人民福祉，無論朝野，都須跳脫個人、政黨利益，有一定程度的朝野和諧才是國家人民之福，期待朝野對話，但朝野對話應有一定方向才能達成。

李鴻鈞以親民黨主席宋楚瑜出任APEC領袖會議代表為例，表示宋楚瑜這次會再次參與APEC，就是基於上述原因，為了跳脫政黨及個人利益。他也強調，國家利益大於個人與政黨利益，期盼朝野都能跳脫政黨本位。

對於總統出訪看法，李鴻鈞認為，本次出訪的雖是小國，但具代表性意義。在邦交國有限的外交困境下，如何鞏固邦誼，還是取決於兩岸僵局，這事是雙方的，期待能創造出對話管道，讓兩岸在國際上創造雙贏，盼對方看見我方善意。