選戰預熱 民進黨教戰女性幹部應對網路謠言

2017-11-04 16:22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨婦女部昨、今兩天，在彰化縣鹿港鎮舉辦全國女性幹部培力營，共約100位來自全國各縣市的婦女團體幹部、各縣市黨部婦女代表、執政縣市首長婦女代表參與。而選戰中常出現網路流言、謠言攻擊，民進黨發言人阮昭雄也傳授學員，如何應對現在手機通訊軟體群組不實謠言和訊息。

民進黨指出，營隊課程涵蓋團體經驗分享、輿情攻防戰、台灣好政、神戲放映暨座談等，課程多元豐富，讓女性幹部了解公共政策、性別議題、新移民議題等，並更多地參與公共事務，也為明年2018選戰預熱。

此次培力營邀請民進黨秘書長洪耀福、民進黨彰化縣黨部主委黃振彥、彰化縣政府社會處處長黃淑娟、議員尤瑞春、陳秀寶、江熊一楓，以及秀水鄉長梁禎祥、溪州鄉長黃盛祿、芳苑鄉長洪和炉、埔心鄉長張乘瑜等人出席，縣長魏明谷也特別請他的牽手劉慧如為姐妹加油打氣。

洪耀福致詞時談到最近一例一休的修法問題，他表示，照顧勞工一直是民進黨的基本價值。行政院長賴清德上任後，推動一例一休的修正，在勞工工時降低、工資提高的原則下做調整，放寬加班彈性，讓想要賺加班費的勞工可以加班，中小企業也可以根據淡旺季做人力安排調整，這對勞資雙方都是好的做法。

洪耀福表示，現場都是重要婦女幹部，希望大家了解國家重要政策走向，並發揮影響力讓更多台灣人了解民進黨在做什麼。尤其執政以後面臨改革陣痛期，縱使有很多人指責，總統蔡英文認為還是要承擔、還是要改革，並且改革要同時啟動，將該改革的全部改革，「蔡總統認為，這一任可以解決的問題，不要留到下一任；這一代可以解決的問題，不要留到下一代。」

洪耀福更進一步提到，民進黨接下來要做的有3點：第一、改革有成績；第二、地方有建設；第三、經濟有起色。他表示，如果做到這3點，相信人民會繼續支持和肯定民進黨，所以現在民進黨會全力拚政績，也相信賴清德接著前任林全院長打下的基礎，可以一項一項落實。洪耀福也感謝女性幹部們長期以來與民進黨一起努力、打拚，希望大家一起看好台灣，讓台灣愈來愈好。

「2017女力新時代～全國女性幹部培力營」課程包括「姊妹鬥陣來～各縣市經驗分享」讓婦女幹部一同分享團體經營經驗；「輿情攻防戰」邀請民進黨發言人阮昭雄，告訴學員如何應對現在手機通訊軟體群組不實謠言和訊息；「台灣好政」由民進黨副秘書長徐佳青介紹民進黨執政一年半以來所推動的重大施政；「神戲放映暨座談」則請到民進黨新住民事務委員會主委陳凰鳳一同映後與談。

婦女部主任蔡宛芬表示，感謝來自全國各縣市女性幹部的參與，希望大家參加這兩天課程之後，帶著滿滿的收穫回到各縣市，繼續發揮女性影響力，創造女力新時代。