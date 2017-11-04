因應大型船艦靠泊 東沙、太平島評估清污、強化碼頭

官員指出，東沙島環礁的既有航道已經有污積問題，有必要進行清污作業，確保船艦的航行安全。圖為東沙島海岸線風光。（記者羅添斌攝）

2017-11-04 15:28

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應大型船艦靠泊需要以及設施強化考量，資深政府官員今天透露，海岸巡防署已分別委請顧問公司，進行東沙島「環礁既有航道清污及海岸線強固可行性評估案」，以及南沙太平島的「碼頭強化可行性評估研究案」，若兩項可行性評估案的評估結果都屬可行，最快可在明年就開始實質的規劃。

官員指出，東沙島環礁的既有航道已經有污積問題，導致部分船艦在進出時就特別注意，有必要進行清污作業，確保船艦的航行安全。

在南沙太平島部分，官員說，太平島已有碼頭設施，但近萬噸的大型船艦例如海軍磐石軍艦前往太平島進行運補作業時，都還是要錨泊在外海，若是靠泊在太平島碼頭外側，又恐怕會因為湧浪現象造成船體移動碰撞碼頭，產生船艦與碼頭的雙重損害，因此必須進行防波堤強化、港區浚深或是延長碼頭長度，以確保船艦靠泊安全。

官員並且指出，海巡署也規劃興建4000噸級的大型海巡艦，未來都有進駐東沙島及南沙太平島的任務需要，考慮到造艦時程，東沙島清污及南沙太平島碼頭強化可行性評估案實應儘早進行。

東沙島海巡官兵進行戰備演練。（記者羅添斌攝）

南沙太平島外海經常有湧浪現象。（記者羅添斌攝）