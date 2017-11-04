黃國昌家人遭騷擾 他轟安定力量「政治暴力、黑道」

2017-11-04 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌抨擊，試圖罷免他的政治團體「安定力量」，派人在他家門口大吼大叫，嚇壞妻兒老父。黃痛斥，「絕不會向你們這種惡劣行徑低頭」。對此，同黨立委徐永明也直言，「政治暴力是全民公敵，政治黑道才會針對家人」。

臉書粉專「徐永明」今分享本報報導，並撰文指出，這種騷擾黃國昌家人的行為，「實在可恥」。徐表示，台灣民主政治、公民社會不該被「政治暴力份子」拖下沉淪，呼籲「『安定力量』等反同團體」，應對事不對人，別波及家屬。

徐永明提到，雖有特定人士「長期散布各種網路謠言，蓄意抹黑國昌形象」，但他在立院的表現，社會有目共睹。徐也說，「這些反同團體無法以理服人，最後竟發動原始野蠻的『政治暴力』意圖傷害國昌家人」，不只沒有意義，也令人難以接受，盼這些「刻意攻訐」的「黑暗勢力」停止操作，別罷免不成，反淪為「台灣民主社會的公敵」。

不過，對於外界指控，「安定力量罷免黃國昌」臉書粉專下午發表聲明反駁。聲明中提到，今天的活動，主要是騎單車，告知鄉親下月16日記得去投票，過程中志工穿越大街小巷路口，短暫停留、發傳單或口號提醒，但「根本沒有」黃所言之事。主席孫繼正也回應，不知黃住在哪裡，怎可能到府咆哮，反諷對方「權謀」。

黃國昌則要「安定力量」別再「說謊」，「今年五月，旺中幫安力作的新聞宣傳」，已經打臉打得很清楚了。