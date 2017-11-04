盧秀燕再表態參選怒批中火空汅 林佳龍盼良性競爭

2017-11-04 14:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨立委盧秀燕今天上午召開記者會，再度表達參選意願的決心，也對黨中央喊話必須儘速找出勝選的候選人，過程必須公平、公開，另對於台中為人詬病的空污問題，雲林縣長李進勇在麥寮電廠換照要求空污總量控制，批評市長林佳龍在9月時讓台中火力發電廠「無條件換照」應向市民說清楚、講明白。

針對盧秀燕質疑，林對於所有有志服務的人選表示祝福，也期待是正面的力量，共同帶動社會進步，期盼選舉多提出對社會有益的建議或意見，促成良性的競爭，帶動台中向前發展。

對於空污問題，環保局表示，中火必須在109年整體生煤用量減少40%，在此之前不再核發新許可證，既有許可證則納管，不提高核准用量，而市府也將許可證有效期限由原本的5年，限縮為2年，等於中火每2年就必須向市府申請展延一次，對於明年許可證到期的9座燃煤機組，市府也會加以嚴審，盼盧委員能夠了解實情後再做評論。

盧秀燕指出，林進勇在麥寮發電廠換照過程中展現勇氣，要求空污總量管制，維護鄉親和環境，近兩個月麥寮電廠因在夏季用完額度，不能再發電，但是林佳龍對台中火力發電廠卻是無條件換照，林佳龍必須站出來講清楚。

盧秀燕昨天在立法院爆料，質疑台中市經發局標案與文化部長鄭麗君有關，盧秀燕也對鄭第一時間親上火線說明，感到佩服，針對鄭要提告，她認為可透過司法檢視標案過程，也請林佳龍學習鄭的精神，遇到問題能親自面對，而不是叫下屬出來。

盧秀燕也向國民黨黨中央喊話，黨在2016年選舉慘敗，明年是站起來的機會，面對民進黨已針對執政縣市完成提名，參選人一枝獨秀，但國民黨在非執政縣市多，參選人分歧，必須儘速整合，黨有責任找出會勝選的候選人，必須通過民意檢驗，依選舉辦法完成提名，目前瞭解黨會在農曆年前完成整合各縣市候選人。

國民黨立委盧秀燕和江啟程在日前都表態參選台中市長選舉，盧秀燕呼籲黨中央舉辦公開民調，「相信自己禁得起民調考驗」，她也指出擔任立委期間爭取台129線、鐵路高架和台74線建設，但林佳龍上任3年來5400億經費加上舉債600億，卻看不出重大建設，對台中交通、經濟和就業和環保問題持續惡化，強調必須珍愛台中，挺身而出出面參選。