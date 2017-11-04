駁騷擾黃國昌家人 「安定力量」反遭批習慣撒謊、文盲

黃國昌在臉書表示，今早安定力量竟然派人去他家門口大吼大叫騷擾家人。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-04 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕政治團體「安定力量」發起罷免立委黃國昌案，預計在12月16日舉行投票。黃國昌今在臉書貼文表示，安定力量竟派人到家門口大吼大叫、騷擾他的家人，安定力量主席孫繼正則在臉書PO文駁斥，卻立刻遭「堅定．改革 支持黃國昌」臉書粉絲專頁打臉，還批安定力量「除了習慣撒謊，竟然還是文盲？」。

黃國昌表示，2012年7月，當時正在進行「反媒體巨獸旺中運動」，旺中集團用走路工事件抹黑他，利用他忙著中研院的工作時，派了記者與狗仔去騷擾他的家人，結果今天早上安定力量更是派人到家門口大吼大叫，「我太太打電話給我，說我爸爸跟小孩很害怕，問我該怎麼辦？」。黃國昌憤怒的說，他要敬告安定力量帶頭的人「絕對不會向你們這種惡劣行徑低頭的」。

對此，孫繼正則立刻發文駁斥，但疑似沒有搞清楚黃國昌的意思，牛頭不對馬嘴的在臉書PO出「黃國昌亂了嗎？抹黑安定力量2012打擾其家人，看到鬼了嗎？」、「安定力量2017、3月經內政部核准成立！等著收傳票？」。雖然PO文沒多久就被刪除，但也早就被網友截圖存下。

「堅定．改革 支持黃國昌」則PO文痛批，「安定力量除了習慣撒謊，竟然還是文盲？」。「堅定．改革 支持黃國昌」指出，安定力量在騷擾黃國昌家人後，非但沒有就自己的行為道歉，竟還還沾沾自喜的自說自話，其水準低落到真的難以想像。

「堅定．改革 支持黃國昌」表示，仔細看孫繼正的PO文，「除了習慣撒謊抹黑以外，該團體的領導人竟然還是個文盲！？人家國昌委員說的是『今天』，『2012年』派人騷擾的是『旺中傳媒』」。這樣急著跳出來秀下限，「難道是在詔告天下你們是一夥的？這種變本加厲的行為，絕不能再忍受下去！」。