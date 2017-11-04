盧秀燕質疑林佳龍交通政策 局長回擊「20年沒貢獻」

2017-11-04 13:00

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨立委盧秀燕今日召開記者會，質疑台中市政府交通政策不當，且現在推動的交通建設都是她爭取的。對此，市府交通局長王義川表示，盧委員在任近20年，台中市捷運落後台北20年，因她不僅未積極爭取捷運藍線，甚至支持前市長胡志強推行錯誤的假BRT，對台中交通沒有貢獻。

盧秀燕在記者會上指出，台中市長林佳龍只關心山手線，「3年來一手都沒有」，也未發展其他捷運路線，現在市府推動交通建設都是她爭取的。

王義川回應表示，盧秀燕在任近20年，台中捷運路網就落後台北20年，因她未曾積極爭取捷運藍線，更在行政院核定前瞻基礎建設的關鍵時刻，公開出來反對軌道建設，捷運藍線最後是透過立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、張廖萬堅等人與市長林佳龍的努力下，才終於爭取到。

王義川反問盧秀燕，難道還要恢復已被市民認為是錯誤的台灣大道假BRT，繼續阻擋捷運藍線嗎？另外，台74線因無法銜接國道1號，導致平面路段塞車時，盧有提過任何解決方案嗎？過程中，只看到立委張廖萬堅、洪慈庸的努力，才讓交通部通過國道1號銜接台74線的建設規劃，而在立委黃國書與何欣純的協助下，台74線增設大里草湖、十九甲、東區三大匝道，都已經啟動相關設計，可徹底改善市區交通塞車問題。

王義川也說，盼盧秀燕能提出解決問題的對策，積極爭取對民眾有利的交通建設，而非只會暴露自己對台中交通的沒有貢獻。