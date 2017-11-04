陸軍空軍三型直升機同框 模擬敵火下救援失事飛行員

陸軍及空軍三型直升機共同執行戰場搜救任務。畫面左方為陸軍眼鏡蛇攻擊直升機，右方為空軍海鷗救護直升機，右二則是陸軍的戰搜直升機。（圖：空軍司令部及青年日報臉書專頁）。

2017-11-04 10:39

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍年度大部隊戰機紅藍對抗的「天龍操演」已經結束，空軍官員今天說，「天龍操演」期間為了模擬在敵火下救援失事的飛行員，出動空軍及陸軍的三型直升機共同進行救援行動，既要防範敵軍攻擊，又要成功救回飛行員，困難度相當高。

空軍官員說，過去的搜救救援任務，從來沒有過加入攻擊軍的角色，這次則是模擬真實的戰場環境，假想我軍機遭到敵機攻後失事，在攻擊軍勢力尚未被擊退之前，我軍要冒著被攻擊的危險，出動空軍及陸軍的直升機進行聯合戰場搜救。

官員說，這次狀況是模擬有2名飛行員在失事後跳傘，但卻陷入敵陣、急需救援；國軍首先由OH-58D戰搜直升機實施戰場環境偵測，並將敵軍狀況及待救者位置，以無線電方式回報至AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，實施敵軍部分殲滅及火力制壓。

接著是在確認現場安全後，立即由空軍S-70C直升機快速進場、急停及落地，由機上人員接應，待救援成功後，便以最大性能離開現場。

軍方青年日報訪問參與這項演練的空軍救援隊飛行官孔少校表示，在戰場環境下實施救援任務，需事先掌握敵軍的火力及相關資訊，與一般救援任務的單機作業有極大的不同；然而此次與陸軍聯合操演，雖然與不同軍種的飛行特性搭配，但在事先已進行整備，因此默契上來說，相當順利，也是很難得的飛行經驗。