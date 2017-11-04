柯P拿刀戳自己！ 原來是為體驗...

台北市長柯文哲參訪艋舺服飾產業軟實力，試穿要價3萬元的防砍衣，拿著小刀往身上刺，越戳越開心。（記者羅沛德攝）

2017-11-04 10:28

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市萬華區今天上午舉行「2017就愛MIT-艋舺健走暨MIT微笑標章產品推廣活動」，台北市長柯文哲今年再次出席，主要參訪艋舺服飾產業軟實力，繼去年體驗防砍包後，上午試穿要價3萬元的防砍衣，拿著小刀往身上刺，越戳越開心，事後受訪則稱，台灣資通訊和紡織都是強項，所以兩個合在一起就可以產生很多奇奇怪怪的產品。

艋舺除西本願寺、林家古宅與剝皮寮等歷史風貌外，還有紡織業長期坐落，發展為服飾批發群聚地的艋舺服飾商圈，近年也逐念往機能衣、時尚領域發展。由經濟部設立的西園29服飾創作基地就設在此處，為此，艋舺已連年舉辦健走活動，讓民眾認識艋舺地區的歷史文化及變革演進。

柯文哲上午出席健走開幕後，到西園29服飾創作基地試穿最新產品防砍衣，不僅防刺還防割，好奇一問才發現，一件竟要價3萬元。

柯文哲說，防砍衣在特殊情況可以用，因為一般的刀子刺不進去。媒體問及「一件3萬元，你買得下去嗎？」柯回應，那是第一件，大量生產就會降價，有需要的人就會買。至於是否幫幕僚添購？柯僅稱，再看看，有需要會買。

柯文哲說，它防砍還防刺，去年是做成背包，這次產品再升級就變衣服，其實台灣的紡織業在世界是很前面的，特別已經從傳統產業變成有機能性的，最近還看過衣服上有太陽能板，可以記錄心跳，分析心律。

柯文哲致詞時也透露，他去年體驗防砍包後，還聽說有許多中國人，事後也特地跑來看。