民進黨嘉義縣長初選 選戰各出其招

2017-11-03 18:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長初選競爭越趨白熱化，前農委會副主委翁章梁上月宣布參與初選後，嘉義縣各大路口已可看到翁章梁「選縣長」的看板，而已表態參選的嘉義縣議長張明達，今天則在官方臉書粉絲團搶先曝光「幸福速可達」文宣照，雙方呈現形象各有特色，而太保市長黃榮利則經營臉書秀政績，以執政經驗做為特色。

翁章梁長期擔任幕僚，外界知名度稍低，因此搶先掛看板，大字體「選縣長」主軸明顯；翁章梁競選辦公室指出，文宣看板主色採用不同於傳統草綠色的清新綠，顏色較淺，此色調很吸引年輕族群，而穿著襯衫繫領帶、眼睛望向遠方的表情，主要是呈現有遠見、有魄力的專業首長形象，文宣並強調中央歷練、深耕嘉義，凸顯曾擔任農委會副主委，具中央部會經驗，擁有為嘉義縣爭取建設，協調政策的能力。

張明達臉書粉絲團公布的宣傳照，他穿著皮外套騎速克達機車載著妻子，兩人滿臉笑容，幸福洋溢，以「幸福速可達」對照「縣長選擇張明達」，呈現親民而具有大家長的感覺；對於騎速克達機車文宣形象的真正意涵，張明達笑說「是秘密，先不公布」，最近正與廣告公司洽談，等掛上看板後，「再解密，保持新鮮感」。

黃榮利則說，預計在明年農曆春節舉辦花海節時推出文宣，強調現階段做好太保市政，用太保市推動青農返鄉、償完公共債務，成功提升人口數的經驗，解決嘉義縣少子化、債務沈重、年輕人無工作機會的問題，明年公所也正規劃第1胎1萬元，第2胎2萬元的高額生育津貼。