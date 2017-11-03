陸委會民調：7成6認兩岸應在不設前提下溝通

2017-11-03 18:11

〔記者施曉光／台北報導〕陸委會今日公布例行民調結果指出，有81.8％民眾支持政府堅定捍衛國家主權尊嚴及人民福祉，致力維護兩岸和平穩定發展，84.9％的人支持台灣未來及兩岸關係發展應由2300萬人決定，並有近88.6％認為面對變動情勢，兩岸領導人應共同努力，尋求互動新模式，為兩岸和平穩定奠定基礎，76.2％的民眾認為兩岸應在不設前提下對話溝通，務實處理兩岸事務。

陸委會強調，維護兩岸良性互動及落實人民福祉是雙方共同的責任及目標，中國應展現新思維，正視台灣人民對國家主權尊嚴及民主制度的堅定信念。

根據調查，有70.3％的民眾支持蔡英文總統處理兩岸關係善意與承諾不變，也不會走回對抗老路與在壓力下屈服的立場，73.9％的民眾贊成中國應務實面對中華民國是主權國家的事實，66％的民眾不認同中國堅持以其認定的政治主張，作為兩岸關係發展基礎，64.2％的人認為中國應停止單方面緊縮兩岸交流以及用軍事演訓對台威嚇，才對兩岸關係良性發展有所幫助。

另外，在長期觀察的兩岸議題方面，陸委會指出，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數，比例佔了85.2％，維持長期穩定態勢，有36.3％的民眾認為目前兩岸交流速度「剛剛好」，分別有8.5％及40.8％的民眾認為「太快」及「太慢」。

這項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在10月27日至31日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1077份，信賴度為95％，抽樣誤差正負2.99％。